الرياض تُوقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بفيروس “كورونا”

الرياض 01 مارس 2020 (وال)- أوقفت السعودية اليوم السبت، تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس “كورونا” الجديد عبر المنافذ الجمركية.

وقالت الهيأة العامة للجمارك السعودية – لوكالة الأنباء السعودية- إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس “كوفيد 19″، وفقًا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة.

وتشمل هذه القائمة : الألبسة الواقية، والأقنعة الطبية، والبدل الطبية المغلفة للجسم، والنظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه، سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب، بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد”.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار؛ يأتي تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس “كورونا” المستجد في السعودية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار يُمثل اتخاذًا للتدابير الوقائية، وتوفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وللحفاظ على الصحة العالمية.

يُشار إلى أن السعودية كانت قد اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية، لمحاصرة فيروس “كورونا” المستجد، ومنع انتشاره محليًا وعالميًا. (وال- الرياض) ر ت

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