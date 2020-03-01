ألمانيا: 129 مصابا بفيروس كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد إلى 129 مصابًا.

وقالت الحكومة الألمانية، في وقت سابق، إن أكثر من نصف المصابين بالفيروس من سكان مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا الأكثر اكتظاظا بالسكان، لافتة إلى أن الفيروس انتشر في تسع من مقاطعات البلاد الـ16، وبين المدن التي سجلت فيها إصابات فرانكفورت وهامبورج وبريمي.

في وقت سابق، صرح وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بأنه لا يتوقع نهاية سريعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال زيهوفر لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: “أتوقع أن يتوافر لدينا لقاح بحلول نهاية العام”.

وأضاف الوزير الألماني أنه حتى يحل ذلك الوقت يجب مكافحة فيروس كورونا “بكل الوسائل التقليدية للحماية من العدوى. يتعين علينا كسر سلاسل العدوى باستمرار”.

ولم يستبعد زيهوفر إغلاق مناطق، أو مدن بأكملها، لمواجهة انتشار العدوى، وأضاف: “هذا السيناريو سيكون الملاذ الأخير”. وصرح زيهوفر بأنه هو نفسه لم يعد يصافح أي شخص باليد، كإجراء احترازي، وقال: “ولكنني أقول كل مرة إن ذلك ليس له أي علاقة بعدم اللياقة”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا