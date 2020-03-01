عباس: لا مفاوضات مع إسرائيل طالما خطة السلام الأمريكية مطروحة على الطاولة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الأحد، رفضه خوض أي مفاوضات للسلام مع إسرائيل طالما صفقة السلام الأمريكية مطروحة على الطاولة.

وقال عباس لدى لقائه في رام الله أعضاء حركة “فتح” التي يتزعمها إنه ما دامت صفقة القرن موجودة على الطاولة “لن تكون هناك مفاوضات”.

وأضاف “نقبل المفاوضات برعاية الرباعية الدولية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ولا يوجد بيننا وبين الإدارة الأمريكية أية اتصالات”.

وتابع “لا يوجد بيننا والإدارة الأمريكية أية اتصالات ولا يوجد أي علاقات وما تسمعونه لا أساس له من الصحة”.

وأكد عباس رفض الصفقة الأمريكية وعدم التعامل معها إطلاقا، معتبرا أن الخطة المكونة من 181 صفحة “كتبها الإسرائيليون وأملوها على الأمريكان ونقلوها لنا”.

وشدد عباس، على قبول المفاوضات مع إسرائيل برعاية الرباعية الدولية على أساس الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، مع رفض أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها وسيطا وحيدا لعملية السلام.

ويوم أمس، نفت الحكومة الفلسطينية وجود قنوات خلفية للمفاوضات مع الإدارة الأمريكية بشأن خطتها للسلام. وجاء ذلك بعد تصريحات للسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان قال فيها إنه يوجد قنوات اتصال خلفية مع قيادات فلسطينية بشأن صفقة القرن تشمل الحكومة الفلسطينية.

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