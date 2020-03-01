إصابات كورونا في إيران تقترب من الألف.. وتشكيل 300 ألف فريق لمواجهة الأزمة

قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة ال إيران ية للتليفزيون الرسمي إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54 كما قفز عدد المصابين إلى 978.

وتشهد إيران أعلى عدد وفيات بالفيروس خارج الصين التي نشأ فيها المرض. كما أعلنت عدة دول في المنطقة عن ظهور حالات إصابة لديها لأشخاص سافروا إلى إيران .

وقال جهانبور “هناك 385 حالة إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع العدد الإجمالي إلى 978. عدد الوفيات 54”. ودعا المتحدث ال إيران يين إلى تجنب أي تنقلات غير ضرورية والبقاء بالمنازل.

وكان عدد الوفيات قد وصل أمس السبت إلى 43 وعدد المصابين إلى 593.

وأغلقت بعض دول الجوار حدودها مع إيران وأوقفت عدة دول رحلات الطيران معها.

وقال سعيد نمكي وزير الصحة ال إيران ي في تصريحات أذاعها التليفزيون الرسمي اليوم إن إيران ستشكل ما يقرب من 300 ألف فريق ابتداء من يوم الثلاثاء لإجراء فحص لرصد المصابين بفيروس كورونا المستجد من منزل إلى منزل.

وقال قيادي في الحرس الثوري ال إيران ي خلال مؤتمر صحفي بثه التليفزيون اليوم الأحد إن الحرس خصص منشآت في أنحاء البلاد للمساعدة في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وقال القيادي الذي لم يذكر التليفزيون اسمه “أنشأنا مراكز في أنحاء البلاد لمساعدة الناس على مواجهة الفيروس… نحتاج إلى تعاون على مستوى البلاد للتصدي لتلك الأزمة. على المواطنين اتباع إرشادات المسئولين في قطاع الصحة”.

وأثار انتشار المرض في إيران ، بؤرة تفشي المرض في الشرق الأوسط، قلقا متزايدا بين ال إيران يين كما أثار مخاوف بعض الدول بخصوص قدرة السلطات في طهران على مواجهة المرض.

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