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بيت بوتيجيج يخرج من السباق الديمقراطي للترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

انسحب بيت بوتيجيج مساء الأحد، من التنافس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، وفقا لأشخاص مقربة من حملته.
وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن الطريق أمام عمدة بلدية مدينة إنديانا الشاب أصبح بعيد المنال بعد نهاية مخيبة للآمال في المؤتمرات الحزبية التمهيدية في نيفادا وساوث كارولينا.
وعلى الرغم من حصوله على عدد مندوبين أكثر من المرشح الأوفر حظا بيرني ساندرز في ولاية أيوا، إلا أن بوتيجيج فشل في الحصول على تأييد الناخبين من غير العرق الأبيض.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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