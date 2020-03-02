تفاصيل اغتيال الكاني والمقري

ايوان ليبيا – وكالات:

نشر جهاز الردع مقطع مصور لعملية استهداف القائد الميداني باللواء التاسع ترهونة محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم وعبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة يوم 13 سبتمبر 2019.

وأظهر الفيديو عملية الاغتيال، انفجار السيارة أثناء استقلالهم لها، زاعما أن الانفجار ناتج عن إصابة السيارة بصاروخ موجه من الغرفة 20 – 23 بجهاز الردع.

رابط الفيديو

كيف قُتل المجرم محسن الكاني وأخيه عبدالعظيم والمدعو عبدالوهاب المقري ؟هذا الفيديو سيجيب على كل شيء…. الجهات المختصة في جهاز الردع منعت خروج المقطع وقالت ليس الوقت مناسب..منقول Posted by ‎بركان الغضب_صرمان‎ on Sunday, March 1, 2020

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