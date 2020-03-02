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تفاصيل اغتيال الكاني والمقري

تم النشر منذُ 58 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

نشر جهاز الردع مقطع مصور لعملية استهداف القائد الميداني باللواء التاسع ترهونة محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم وعبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع ترهونة يوم 13 سبتمبر 2019.

وأظهر الفيديو عملية الاغتيال، انفجار السيارة أثناء استقلالهم لها، زاعما أن الانفجار ناتج عن إصابة السيارة بصاروخ موجه من الغرفة 20 – 23 بجهاز الردع.

رابط الفيديو

كيف قُتل المجرم محسن الكاني وأخيه عبدالعظيم والمدعو عبدالوهاب المقري ؟هذا الفيديو سيجيب على كل شيء…. الجهات المختصة في جهاز الردع منعت خروج المقطع وقالت ليس الوقت مناسب..منقول

Posted by ‎بركان الغضب_صرمان‎ on Sunday, March 1, 2020

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • الكانى استشهد دفاعا عن الوطن اما انتم ايها الخوارج كلاب النار جلبتم لاهليكم العار بجلب مرتزقة سوريين يدافعوا عنكم وينيكوا نساونكم فانتم بلا شرف ولا كرامة اتفووووووه عليكم ياكلاب

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  • الا يستحى الخوان المجرمين من المغضوب عليهم والضالين فالكانى ورفاقه دافع عن كرامة وسيادة الوطن اما انتم فخونة ومجرمين فالكانى رفع راس الشعب الليبى عاليا وبدمائه الزكية تمكن الجيش الوطنى من تحرير احياء جديدة فى قلب طرابلس وجعلكم تلهثون خلف المحتل العثمانى المهزوم فى كل مكان حتى فى ادلب على الحدود السورية التركية وكلابه الان تم سحقهم فى سراقب واستعادها من كلاب اردوغان حيث ان جرب طب اردوغان بعد فضيحته فى سوريا واصبح جيش الدعارة التركى اخر مسخرة فى سوريا وفى ليبيا طائراته المسيرة تسقط مثل العصافير وخوانه سيسحقون فى ليبيا ويكسر انف اردوغان فى ليبيا

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