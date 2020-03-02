سلطان عمان يصدر 10 مراسيم تخص الأمن الداخلي والدفاع المدني

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، 10 مراسيم سلطانية، حول إصدار قانون جهاز الأمن الداخلي، وتعديلات على قانون الدفاع المدني، وتعيين مبعوث ومستشار خاصين للسلطان، ووزير للتراث والثقافة، ووكيل لوزارة شئون الفنون، ومستشار في ديوان البلاط السلطاني، ومستشار في وزارة التراث والثقافة .

وجاءت المراسيم كالتالى، الأول: يُعمل في شأن جهاز الأمن الداخلي بأحكام القانون المرفق، والثاني: يُستبدل مسمى “اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة”، بـ “اللجنة الوطنية للدفاع المدني” وتُجرى التعديلات المرفقة على قانون الدفاع المدني، والثالث: يكون للجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف وزير ديوان البلاط السلطاني، والرابع: يعين فاتك بن فهر بن تيمور آل سعيد مبعوثاً خاصاً للسلطان بمرتبة وزير، والخامس: يُعين منصور بن ماجد بن تيمور آل سعيد مستشاراً خاصاً للسلطان بمرتبة وزير.

أما المرسوم السلطانى السادس جاء بتعيين سالم بن محمد بن سعيد المحروقي وزيراً للتراث والثقاقة، والسابع بمنح الشيخ سباع بن حمدان بن سباع السعدي أمين عام اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني مرتبة وزير، والثامن بتعيين سعيد بن سلطان بن ي عرب البوسعيدي وكيلا لوزارة شئون الفنون، والتاسع بتعيين فيصل بن حمود بن نصر البوسعيدي مستشاراً في ديوان البلاط السلطاني بالدرجة الخاصة، والعاشر بتعيين خالد بن سالم بن محمد الغساني مستشاراً في وزارة التراث والثقافة بالدرجة الخاصة.

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