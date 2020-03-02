مسئول بالنيابة العامة: جريمة تهريب المهاجرين أصبحت تغير من شكلها للالتفاف على جهات إنفاذ القانون

أكد المستشار هاني فتحي جورجي ، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان في مكتب النائب العام ، اليوم الإثنين أن جريمة تهريب المهاجرين أصبحت تغير من شكلها للالتفاف على جهات إنفاذ القانون.

جاء ذلك في كلمته أمام الندوة التي نظمتها مؤسسة ( كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة) حول “مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي”، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوزير محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والسفير مامادو لابارانج عميد السلك الدبلوماسي والسفير رؤوف سعد المنسق العام للندوة.

وقال إن الهجرة غير الشرعية هي جريمة المهرب الذي يستغل حاجة الشخص محل ال جريمة من أجل عبور الحدود بشكل غير شرعي، مشيرا إلى أن جريمة الهجرة غير الشرعية يرتبط بها جرائم أخرى مثل غسيل الأموال.

وأكد ضرورة المقاربة الشاملة لمواجهة هذه الظاهرة حيث يجب أن تقوم هذه المقاربة على الشراكة مع المجتمع المدني والدولي إلى جانب التعاون الشرطي والقضائي وتبادل الخبرات للتصدي لهذه ال جريمة .

وشدد على أن التصدي ل جريمة تهريب المهاجرين يستلزم اتباع نهج شامل متعدد المستويات فبدلا من التركيز بشكل كبير على اعتقال وترحيل المهاجرين يجب إيلاء اهتمام أكبر لملاحقة المهربين وتقديمهم للعدالة وتفكيك الجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في هذه ال جريمة ومصادرة المتحصلات الإجرامية الناتجة عنها. وأشار جورجي إلى أن النيابة العامة تهتم بتأهيل أعضاء النيابة في التعامل مع هذا النمط من ال جريمة وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أن هناك جهات دولية كثيرة تشيد بدور مصر في التصدي لهذه ال جريمة .

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