تقرير: هازارد يجري جراحة في أمريكا.. موسمه انتهى على الأرجح

وكان البلجيكي البالغ عمره 29 عاما تعرض لشرخ في شظية كاحله الأيمن أثناء مباراة ريال مدريد ومضيفه ليفانتي والتي خسرها الأول بهدف في 22 فبراير الماضي.

وأوضحت آس أنه وفقا لمصدر داخل النادي الإسباني، المتصدر للدوري بعد إسقاط برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد، فإن هازارد قد لا يمثل ريال مدريد مرة أخرى في الموسم الحالي.

فاللاعب الأسبق لتشيلسي سيغيب شهرين أو 3.

لكن روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا ليس قلقا على مشاركة الفريق في يورو 2020، يثق في عودة هازارد لقيادة المنتخب في البطولة القارية التي تنطلق في يونيو المقبل.

لم يكن الحظ حليفا لهازارد في موسمه الأول مع ريال مدريد، فبسبب الإصابات المتكررة شارك اللاعب في 15 مباراة فقط وسجل هدفا وحيدا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

بعد 7 مواسم رائعة في تشيلسي رحل هازارد إلى ريال مدريد في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو ليعزز قائمة النادي الإسباني.

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