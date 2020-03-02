ماركا تكشف الحديث الغاضب الذي دار بين بيكيه وفينيسيوس في الكلاسيكو

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى لقطة حينما طلب فينيسيوس جونيور الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل ضده في منطقة الجزاء، لتظهر قناة “موفي ستار” اعتراض بيكيه للجناح البرازيلي الشاب.

اتجه بيكيه إلى فينيسيوس وفقا لـ”ماركا” وقال له: “أنت مجنون؟ أو ما المشكلة معك؟”.

وواصل “أنت مجنون؟”.

وواصل المدافع الدولي الإسباني: “لم ألمسك، لم ألمسك قط”.

ريال مدريد فاز بنتيجة 2-0 ضد برشلونة ضمن منافسات الجولة الـ26، سجل فينيسيوس الهدف الأول بعد تسديدة حولها بيكيه داخل مرماه، وسجل ماريانو دياز البديل الهدف الثاني.

ويتصدر ريال مدريد حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

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