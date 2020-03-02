دولة رئيس مجلس الوزراء يتفقد قرية الطلاب على الحدود مع تشاد والسودان كأول مسؤول يصل للمنطقة

الكفرة 02 مارس 2020 (وال) – أجرى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين جولة تفقدية لقرية (الطلاب) الواقعة في آخر نقطة ليبية على الحدود مع تشاد والسودان، كأول مسؤول ليبي رفيع يصل للمنطقة في تاريخها.

وقرية الطلاب، هي قرية ليبية، وتقع ضمن نطاق منطقة الكفرة جنوب شرق البلاد، وتبعد عن المدينة 50 كم، وتشتهر بكونها منطقة زراعية.

ورافق دولته خلال الجولة معالي وزير التعليم الدكتور فوزي بومريز ، ورئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني.

كما رافق دولته رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبدالقادر، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد.

وضمت الجولة مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء السيد إبراهيم الدعباج، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان المجلس السيد رضا الفريطيس.

واطلع دولته على أوضاع القرية ومعاناتها ونقص الخدمات الذي تعاني منه بسبب موقعها الجغرافي.

وأكد دولة الرئيس أن القرية منذ هذه اللحظة ستشهد فارقا ملحوظا في تحسين الوضع المعيشي للمواطن، وتوفير كافة الخدمات له، صادر تعليماته للوفد المرافق له ببحث كافة احتياجات القرية.

وشدد دولته خلال اجتماع مع اعيان المنطقة على ضرورة توفير كافة هذه الاحتياجات لما للقرية من أهمية استراتيجية وأمنية كونها تقع على الحدود مع دول الجوار، مثمنا فيهم روحهم الوطنية وتحملهم المشاق. (وال – الكفرة)

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