سفير فلسطين يثمن الموقف العربي الرافض للخطة الأمريكية للسلام

ثمن سفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول ال عرب ية دياب اللوح ، الموقف ال عرب ي الموحد عاليًا الذي أكد عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية للسلام أو التعاون مع الادارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، والتأكيد على التمسك برؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي.

وثمن السفير اللوح في كلمته امام أعمال الدورة (153) لمجلس عرب ية.aspx’> الجامعة ال عرب ية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عُمان قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالتأكيد على الهوية ال عرب ية لمدينة القدس المحتلة “عاصمة دولة فلسطين” وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة أرضها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي، والبحري، ومياهها الاقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار الشقيقة.

وأشار إلى القرار الوزاري الذي أكد الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذه الخطة وأي خطة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مبادرة السلام ال عرب ية التي نؤكد تمسكنا بها كما أقرت بكامل نصوصها عام 2002 .

وأشاد سفير فلسطين بالموقف الشجاع للأمين العام لجامعة الدول ال عرب ية أحمد أبو الغيط الذي رفض وندد بالتصريحات التي أطلقها قادة الاحتلال الاسرائيلي خاصة تصريحات مندوب إسرائيل من على منصة مجلس الأمن المنعقد في 11 فبراير الماضي والتي تستهدف الرئيس محمود عباس وتطالب باقصائه واعتباره غير شريك في تحقيق السلام .

وحذر السفير اللوح، بشدة من مغبة إقدام حكومة اليمين في اسرائيل بتنفيذ بنود الخطة الأمريكية للسلام بالقوة والقيام بضم الضفة الغربية أو أجزاء في الضفة الغربية لدولة اسرائيل والتي شرعت في تطبيقها على أرض الواقع من خلال مصادرتها المزيد من الأراضي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية وتسمية المستوطنات القائمة، محملاً الإدارة الأمريكية والحكومة الاسرائيلية معا مسئولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن هذا التصرف أحادي الجانب والمخالف للاتفاقيات الدولية، كما طالب المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن باعتباره أعلى سلطة دولية بتحمل مسئولياته والتدخل لانقاذ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين. ونوه بوجود توافق تام بشان مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين من جانب المندوبين الدائمين والتي سيتم رفعها الى وزراء الخارجية ال عرب خلال اجتماعهم يوم الاربعاء المقبل.

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