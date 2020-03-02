الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أمريكا وطالبان في أفغانستان

رحبت دولة الإمارات بتوقيع اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، والذي ينص على الانسحاب الكامل للولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي خلال 14 شهرًا وعدم استخدام واشنطن القوة ضد أفغانستان .

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإمارات ية – في بيان أوردته قناة (ال عرب ية) الإخبارية اليوم الإثنين – أن الإمارات تأمل بأن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق نحو الاستقرار في أفغانستان ، وأن يؤدي إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار، بما يحقق السلام والرخاء للشعب الأفغاني.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية قد وقعتا، السبت الماضي، اتفاق السلام الذي يهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ 18 عامًا في أفغانستان وأطول حرب شهدتها الولايات المتحدة.

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