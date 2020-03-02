رفض دعوى تعويض لشركة بنج لويد

ايوان ليبيا – وكالات:

حصلت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط على حكم لصالحها من هيئة التحكيم في القضية المنظورة لدى غرفة التجارة الدولية، المرفوعة من قبل شركة «بنج لويد» ضد الشركة الليبية.

وحسب الموقع الرسمي للشركة، بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فقد «قضى المحكم برفضه ادعاءات الخصم، والحكم عليه بدفع مبلغ وقدره 5.195 مليون دولار لصالح سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز».

وكانت «بنج لويد» ادعت أحقيتها بتعويض قدره نحو 205 ملايين دولار يتعلق بمشروعي خط الغاز طرابلس الخمس، والخمس مليتة.

ويعد هذا الحكم القرار التحكيمي الثاني خلال 24 أسبوعًا لصالح شركة نفط ليبية، إذ قضت محكمة أمستردام الهولنديةالخميس الماضي ببطلان دعوى شركة «بوش» بالحجز على حسابات شركة مليتة للنفط والغاز.

و«بوش»، هي إحدى الشركات المتعاقدة بالباطن مع المقاول الرئيسي «STX» المنفذ لمشروع خزان غزة العائم.

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