تأجيل جلسة مجلس النواب

ايوان ليبيا – وكالات:

قالت نائبة مقرر مجلس النواب، صباح جمعة الحاج، إن جلسة المجلس التي كان من المقرر عقدها اليوم الإثنين تأجلت إلى غدٍ الثلاثاء، بعد أن كان مقرر عقده لمناقشة «تجاوزات البعثة الأممية لقرار المجلس حول اللجنة المشكلة منه للمشاركة في الحوار السياسي».

ولم توضح النائبة أسباب تأجيل هذه الجلسة. وكان من المقرر أن يناقش خلال جلسته المؤجلة ليوم غد مراجعة قرار المشاركة في المسار السياسي بجنيف من عدمه، خاصة بعد «تجاوز المبعوث الأممي غسان سلامة قراراته».

والحوار السياسي هو أحد مخرجات مؤتمر برلين بخصوص الأزمة الليبية، بجانب الحوارين الأمني والاقتصادي وكلها ترعاها الأمم المتحدة.

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