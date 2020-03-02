تونس تُسجل أول حالة مصابة بفيروس “كورونا”

تونس 02 مارس 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة مؤكدة مصابة بفيروس “كورونا” الجديد في تونس، وهي حالة مستوردة لتونسي عائد من ايطاليا ويبلغ من العمر 40 سنة.

وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي – بحسب وكالة الأنباء التونسية – عن أول إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” لدى رجل أربعيني العمر، عائدًا من إيطاليا.

وقال المكي إن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فبراير الماضي، دون أي أعراض للفيروس، مشيرًا إلى أنه تم اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من نفس الشهر، فيما لم يُكشف عن مكان إقامة المُصاب بداعي التحفظ.

وأضاف المكي أن الوزارة بدأت في فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، واتخاذ كافة تدابير الحجر الصحي المناسبة.

وأشار المكي إلى أن الوزارة ستقوم بناء على المعطيات الجديدة، باتخاذ عدة إجراءات عاجلة، لمحاصرة تفشي فيروس “كورونا”.(وال- تونس)س خ/ ر ت

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