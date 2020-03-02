تونس تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

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أعلنت تونس اليوم الإثنين تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لتونسي عائد من إيطاليا.

وقال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي في ندوة صحفية اليوم الإثنين إن الأمر كان من المتوقع حدوثه نظرا لانتشار الفيروس في العديد من دول العالم ودول المنطقة، ونظرا للتزايد المستمر في عدد الحالات التي تم التبليغ عنها في هذه الدول.

وأضاف، أن المريض وصل إلى تونس يوم 27 فبراير الماضي دون أية أعراض للفيروس، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف الفيروس لديه يوم 29 من نفس الشهر، فيما لم يكشف عن مكان إقامة المصاب بداعي التحفظ.

وأكد وزير الصحة، أن الوزارة بدأت فحص جميع الأشخاص المخالطين عن قرب للمريض، وتنفيذ تدابير الحجر الصحي المناسبة.

وأعلن أن الوزارة ستقوم، بناءً على المعطيات الجديدة، باتخاذ عدة إجراءات عاجلة لمحاصرة تفشي فيروس كورونا.