المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة يُعلن استقالته

نيويورك 02 مارس 2020 (وال)- طلب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا اللبناني غسان سلامة اليوم الاثنين، إعفاءه من مهامه.

وقال سلامة – في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: “سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين، وكبح تدخل الخارج، وصون وحدة البلاد، وعلى اليوم وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2010، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

وأكمل غسان سلامة تغريدته قائلا: “أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد، لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار”.

ورغم القرار الصادر عن قمة برلين في 12 يناير الماضي، بوقف إطلاق النار، استمرت المعارك بين القوات المسلحة الليبية ومليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة، لكن الأمم المتحدة قالت مؤخرًا إنها تُحاول عقد محادثات سلام في جنيف. (وال- نيويورك) س خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال