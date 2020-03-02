الإمارات تجلي مواطنيها من إيران بسبب كورونا

بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع سفارة الدولة في طهران لإجلاء مواطنيها من جمهورية إيران الإسلامية وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين، وذلك حرصا على صحة وسلامة مواطني الدولة الموجودين خارج البلاد والذي يعد من أولويات سياستها الخارجية.

تأتي هذه الخطوة في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

هذا وقد تم تطبيق كل إجراءات الحجر الصحي على القادمين وإجراء الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.

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