الولايات المتحدة تخفض عدد الصحفيين الصينيين العاملين في أراضيها

قررت الولايات المتحدة الإثنين تخفيض عدد الصين يين العاملين في وسائل إعلام حكومية في أراضيها إلى حوالي النصف، بسبب القيود التي فرضتها بكين مؤخرا على وسائل الإعلام الأجنبية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان “ندعو الحكومة الصين ية إلى التأكيد الفوري لالتزاماتها باحترام حرية التعبير، بما في ذلك للصحفيين”.

وجاء ذلك عقب اتخاذ الصين قرارا بترحيل ثلاثة صحفيين يعملون في جريدة وول ستريت جورنال من أراضيها في فبراير.

ويشمل القرار الأمريكي خمس وسائل إعلام، صنفتها واشنطن الشهر الماضي كبعثات أجنبية.

ولن يتسنى لهذه المنصات الإعلامية أن توظف أكثر من 100 مواطن صيني انطلاقا من 13 مارس، مقابل 160 حاليا.

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