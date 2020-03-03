النشرة الوبائية الليبية ليوم الاثنين 02 مارس

ايوان ليبيا – وكالات:

نفت لجنة التواصل والإعلام الصحي للاستجابة لفيروس كورونا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ما يتداول بصفحات التواصل الاجتماعي، حول اكتشاف حالة مرضية لفيروس كورونا بمستشفى مصراتة الطبي.

وأوضح مدير مستشفى مصراتة الطبي الدكتور خالد بعيو، إن خبر اكتشاف حالة مصابة بمرض الكورونا المستجد هو خبر عارِ عن الصحة.

وأكد رئيس لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور محمد الجازوي، على أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض هو الجهة المخولة بالإعلان عن وجود أو عدم وجود حالات اشتباه لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عملية تأكيد الإصابة لا تتم إلا مختبريا عن طريق المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

عالميًا:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، يوم أمس الاثنين تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وهي لمواطن مغربي يقيم في إيطاليا.

وأشارت الوزارة في بيان لها: “تم تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي، مقيم بالديار الإيطالية، وذلك بداية مساء اليوم الإثنين” .

وفي سلطنة عُمان، أعلنت السلطات عن حظر دخول الزائرين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا، دون أن تحدد أسماء تلك الدول.

ورفع الاتحاد الأوروبي تقييمه للمخاطر من “معتدل إلى مرتفع” مع آخر حصيلة تفيد ب2100 حالة مؤكدة في 18 بلدا عضوا و38 وفاة (35 في إيطاليا ووفيتان في فرنسا وواحدة في سان مارينو).ويجتمع وزراء الصحة الأوروبيون الجمعة في بروكسل.

وفي الصين، أعلنت السلطات يوم أمس الإثنين وفاة 42 مصابا، ما يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية في البلد إلى 2912 والحصيلة العالمية إلى أكثر من ثلاثة آلاف.

وفي إيطاليا، البلد الأكثر تأثرا بالفيروس على صعيد أوروبا، أحصيت يوم الأحد الماضي 500 إصابة جديدة ما يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 1700.

وأعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن البنك مستعد لاتخاذ “إجراءات مناسبة ومحددة الأهداف” لمكافحة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وأضافت لاجارد في بيان لها: “تفشي فيروس كورونا وضع سريع التطور وهو ما يثير مخاطر على الآفاق الاقتصادية وعمل الأسواق المالية”.

وفي تايلاند، التي سجلت 43 حالة، أعلنت أول وفاة الإثنين لتايلاندي في ال35 كان يعاني من مشاكل صحية.

اقتصاديًا:

وعن أسواق المال، فقد شهدت الأسبوع الماضي أسوأ تراجع منذ الأزمة المالية في عام 2008. لكن بورصة طوكيو تحسنت الاثنين (+0,95%) والبورصات الصينية. لكن بورصة ميلانو شهدت المزيد من التراجع صباح الاثنين كما البورصات الاوروبية.

ومن المتوقع عقد وزراء مال مجموعة السبع ومجموعة اليورو هذا الاسبوع، مؤتمرا عبر الهاتف “لتنسيق ردهم” وِفقًا لما أعلن عنه الوزير الفرنسي برونو لومير.

وأصبح متحف اللوفر الأكبر في العالم، مغلقا يوم أمس الاثنين، لليوم الثاني على التوالي. وأكد العاملون فيه على حقهم في وقف العمل في حال تعرضهم للخطر.

وألغي معرض الكتاب في باريس، الملتقى الكبير لدور النشر الفرنكوفونية الذي كان مقررا تنظيمه بين 20 و23 مارس.

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