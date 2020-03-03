غوتيريس يلتقي مندوب ليبيا بالأمم المتحدة في نيويورك

ايوان ليبيا – وكالات:

التقى صباح اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، مندوب ليبيا لدى المنظمة السفير طاهر السني والوفد المرافق له بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وبحسب بيان للسفارة الليبية في نيويورك اليوم، حضر اللقاء مساعد الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو.

وفي وقت سابق من اليوم قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إنه طلب من الأمين العام غوتيريس إعفاءه من منصبه.

وأكد سلامة في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلا: «سعيت لعامين ونيف للم شمل الليبيين وكبح تدخل الخارج وصون وحدة البلاد. وعليَّ اليوم، وقد عقدت قمة برلين، وصدر القرار 2510، وانطلقت المسارات الثلاثة رغم تردد البعض، أن أقر بأن صحتي لم تعد تسمح بهذه الوتيرة من الإجهاد. لذا طلبت من الأمين العام إعفائي من مهمتي آملا لليبيا السلم والاستقرار».

يأتي ذلك، بعد حملة انتقادات وجهتها أطراف ليبية للمبعوث الأممي بسبب مواقفه من عملية الحوار الليبي والمسارات الثلاثة التي أعلن بدء العمل فيها بعد قمة برلين وتصاعدت خلال الأيام الأخيرة عقب انطلاق الجولة الأولى من اجتماعات المسار السياسي وانتهاء الجولة الثانية من اجتماعات المسار العسكري في جنيف.

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