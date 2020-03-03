إغلاق مطار في إندونيسيا بسبب ثوران بركان على جزيرة جاوة

قالت السلطات الإندونيسية: إن بركان جبل ميرابي ثار صباح اليوم الثلاثاء مما أدى لانبعاث عمود من الرماد ال بركان ي بارتفاع ستة كيلومترات وتسبب في إغلاق ال مطار بمدينة سولو القريبة على جزيرة جاوة ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وال بركان القريب من مدينتي يوجياكارتا وسولو هو أحد أنشط البراكين في إندونيسيا وأودت سلسلة ثورات له بحياة أكثر من 350 شخصا عام 2010.

وأصدرت نشرة تعليمات الطيران بالمرصد الإندونيسي للبراكين إنذارا أحمر وقالت إن سحابة الرماد تتحرك نحو الشمال.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني في إندونيسيا إن ال مطار الدولي في سولو مغلق مؤقتا منذ الساعة 09:25 صباحا بالتوقيت المحلي (02:25 بتوقيت جرينتش). وتأثرت أربع رحلات بال إغلاق .

وناشدت الوكالة المحلية لمكافحة الكوارث السكان الابتعاد عن منطقة محيطها ثلاثة كيلومترات حول جبل ميرابي. وأعلنت السلطات أن الثوران استمر حوالي ثماني دقائق وحذرت من ثورات أخرى لل بركان في ظل استمرار تحركات الحمم ال بركان ية.

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