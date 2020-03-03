الأحيرش : سيتم قريباً افتتاح قنصلية سورية في بنغازي والسفارة في طرابلس بعد تحريرها

دمشق 03 مارس 2020 (وال) – وصف معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور عبدالرحمن الأحيرش افتتاح السفارة الليبية في العاصمة السورية دمشق بالخطوة الكبيرة جدا، في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها سوريا وليبيا.

الأحيرش أوضح في مقابلة صحفية أثناء زيارته على رأس وفد رفيع إلى سوريا ولقائه رئيسها بشار الأسد، أن افتتاح السفارة سيغضب كثيرين وسيفرح الأكثر، مشيراً إلى أن العمل بالسفارة سيتم اليوم الثلاثاء.

وأكد نائب رئيس الحكومة الليبية أن عمل السفارة السورية في طرابلس سيتم بعد تحريرها، وأنه يجري الآن افتتاح قنصلية في بنغازي، وبين الأحيرش أن البلدين يحاربان عدوا واحدا وهو الإرهاب، وسينتصران عليه واصفا التدخل التركي في سوريا وليبيا بـ”الغزوة البربرية” التي يقودها أردوغان لمحاولة تحقيق حلم إعادة الدولة العثمانية. (وال – دمشق)

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