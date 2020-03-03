افتتاح السفارة الليبية في دمشق

ايوان ليبيا – وكالات:

أُقيمت مراسم إعادة افتتاح السفارة الليبية في سورية، اليوم الثلاثاء، شملت رفع العلم الليبي على مقر السفارة في دمشق، إيذانًا بعودة العمل بها.

يشار إلى أن وفد الحكومة الموقتة، برئاسة نائب رئيس الحكومة عبد الرحمن الأحيرش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، زار سورية مطلع الأسبوع الجاري، وأجرى خلال الزيارة محادثات مع المسؤولين السوريين، حيث وقَّع الطرفان الأحد الماضي، مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

والتقى الوفد وزير الخارجية السوري وليد المعلم والرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد ضرورة مواجهة تحركات تركيا في البلدين، التي تسهم في «زعزعة الاستقرار في المنطقة».

وقال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن العلم السوري سيرفرف في سماء ليبيا قريبًا، منوهًا بأن عودة العلم الليبي مرفرفًا في سماء سورية «مقدمة طبيعية لعودة أعلام أخرى»، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك».

وشدد المقداد على «دعم نضال الشعب الليبي ودور (القيادة العامة) والحكومة الموقتة»، معقبًا: «المؤامرة تفشل في ليبيا يومًا بعد يوم».

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