أوكرانيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص عائد من إيطاليا

قال إيهور كوزين القائم بأعمال رئيس مركز الصحة العامة بوزارة الصحة الأوكرانية، لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا .

وأضاف، أن المصاب نُقل إلى المستشفى يوم السبت في مدينة تشيرنيفتسي بغرب البلاد، وكان عائدا إلى أوكرانيا من إيطاليا عبر رومانيا.

وقال فيكتور لياشكو مساعد وزير الصحة للصحفيين، في إفادة لاحقة، إن الرجل في حالة مستقرة.. وإن زوجته عزلت نفسها طواعية في المنزل.

وأضاف: “أمس أبلغتكم أن لدينا 4 حالات مشتبه بها، واليوم تأكدنا من إصابة إحداها”.

والمعروف أن فيروس كورونا على ما يبدو، ينتشر خارج الصين أكثر مما يحدث داخلها، حيث تكثف المطارات في البلدان الأكثر تضررا إجراءات فحص المسافرين.

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