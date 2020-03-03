اليوم.. اختيار مرشح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة

يدلي الناخبون في أنحاء الولايات المتحدة بأصواتهم اليوم الثلاثاء لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي لخوض ا لانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في أول اختبار للمرشحين الديمقراطيين الذين يتنافسون على خوض السباق أمام الرئيس دونالد ترامب في نوفمبر المقبل.

ولا يزال أكثر من ثلث أصوات مندوبي الحزب متاحا أمام المرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي التي تجري في 14 ولاية ومنطقة قضائية، فيما يعرف بيوم ” الثلاثاء الكبير “، أحد أهم الأيام في عملية اختيار مرشح الحزب.

وأصبحت الانتخابات التمهيدية أكثر سهولة بالنسبة للمرشح الأوفر حظا في الوقت الحالي، السيناتور عن ولاية فيرمونت، اليساري برني ساندرز، الذي يخوض منافسة إلى حد كبير أمام اثنين من المعتدلين، في مقدمتهما نائب الرئيس السابق جو بايدن والسيناتور اليسارية إليزابيث وارين.

ووفقا لأحدث استطلاعات الرأي، فإن ساندرز 78 عامًا – الذي يحظى بدعم كبير من الناخبين الشباب واللاتينيين- متقدم في كاليفورنيا، أكبر الولايات، حيث سيتم حسم أصوات ثلث المندوبين تقريبًا.

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