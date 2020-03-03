إعادة افتتاح السفارة الليبية بدمشق

أعيد افتتاح السفارة الليبية في دمشق اليوم الثلاثاء، إيذانًا بعودة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين سوريا وليبيا، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

وشدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الذي حضر مراسم إعادة افتتاح السفارة الليبية رسميا في دمشق، على أن عودة العلم الليبي مرفرفا في سماء سوريا مقدمة طبيعية لعودة أعلام أخرى.

وقال المقداد، إن العلم السوري سيرتفع قريبا في سماء ليبيا، مشددا على أن “النضال ضد الإرهاب سيستمر، وإن السيناريو السوري والليبي لا يختلف إلا في التفاصيل”.

ورأى نائب وزير الخارجية السوري، أن كل ما يحدث منذ سنوات في البلدين يثبت أن “العملاء والأدوات تسقط مهما قدمت دول من دعم لأدواتها”.

ووصف المقداد، ليبيا بأنها بلد مستقل، مشددا على أن بلاده تدعم “نضال الشعب الليبي والدور الذي يقوم به الجيش الليبي والحكومة الليبية الشرعية في بنغازي”.

وأكد أن المؤامرة تفشل في ليبيا يوما بعد يوم، والجيش السوري بدوره يحقق المعجزات، مضيفا أن نضال البلدين واحد وأن رفع العلم الليبي في دمشق مقدمة “يصحو البعض ويعود إليهم وعيهم”.

وكان الوفد الليبي وقع يوم الأحد الماضي مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية السورية بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق المواقف بين الطرفين، وفقا لوكالة (سانا).

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إن “استئناف العلاقات الدبلوماسية في كل من دمشق وبنغازي مؤقت على أن يتم فتح السفارة السورية في طرابلس قريبا”.

يذكر أنه لا يوجد تمثيل سياسي ليبي في سوريا منذ العام 2012.

وتأتي التفاهمات بين حكومة حفتر ودمشق في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين أنقرة ودمشق، ولا سيما في ظل العمليات العسكرية التركية الداعمة لقوات المعارضة في شمال غرب سوريا ، خاصة بعد مقتل العشرات من الجنود الأتراك بنيران طيران الجيش السوري.

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