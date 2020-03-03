الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة تركية في سراقب بإدلب

ذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الثلاثاء أن الجيش يسقط طائرة مسيرة تركية في محيط سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن طائرة تابعة لها أسقطت أخرى عسكرية سورية فوق منطقة إدلب شمال غربي سوريا ، وفقاً لـ”سكاى نيوز”.

وأكدت مصادر ميدانية لـ”سكاي نيوز عرب ية”، أن طائرة “إف 16” تركية أسقطت طائرة حربية سورية من طراز “إل 39″، الثلاثاء، وكشفت مصادرنا أن الطائرة التركية استهدفت نظيرتها السورية بصاروخ “جو جو”، فوق منطقة جبل الزاوية.

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية، قد أعلنت أن القوات التركية استهدفت طائرة عسكرية سورية في إدلب .

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن القوات التركية استهدفت “إحدى طائراتنا الحربية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب “، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. والطائرة السورية المسقطة هي الثالثة منذ الأحد، في محافظة إدلب ، حيث أطلقت أنقرة هجوما ضد قوات الجيش السوري. ومن جهة أخرى، كثفت الحكومة السورية وحلفاؤها غاراتهم الجوية الثلاثاء على مناطق تسيطر عليها المعارضة في ريف إدلب . ففي بلدة البارة جنوبي إدلب ، نفذت مقاتلات سورية عدة غارات تسببت في أضرار كبيرة، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأكد المرصد في تقريره اليومي زيادة عدد الغارات الجوية التي نفذتها الطائرات السورية على ريف جنوب إدلب وبلدة سراقب إلى 95. ويأتي تكثيف الغارات بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع التركية أن قصفا سوريا أسفر عن مقتل جندي تركي وإصابة آخر، بعد أيام من اشتباكات خطيرة بين الجيش ين تشير إلى مرحلة جديدة في الحرب التي استمرت 9 سنوات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا