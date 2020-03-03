كلوب: تشيلسي المرشح الأكبر لعبور ليفربول في الكأس لكننا نسعى للتتويج باللقب

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج ضمن دور الـ16 من الكأس، بعد أيام من تلقي أول هزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

عما إذا كانت مباراة الثلاثاء ستخفف من الضغط على لاعبي ليفربول كونها تجري في مسابقة مختلفة عن الدوري، أوضح كلوب: “نحن لا نفكر بهذه الطريقة، فاللعب تحت الضغط أمر طبيعي في نادٍ بحجم ليفربول”.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه “سنلعب ضد تشيلسي خارج ملعبنا والجميع ينتظر منا تحقيق الفوز، وهذه ليست مهمة سهلة. ليست هناك أفضلية لفريق على الآخر في هذه المباراة، وإذا كان هناك فريق مرشح للفوز فهو تشيلسي، كونه يلعب على أرضه وأمام جماهيره”.

وتابع الألماني “لديهم قائمة ممتازة من اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين على حد سواء. إنها مباراة صعبة بكل تأكيد، ولكنها تظل مواجهة في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي ليس أكثر، وهدفنا هو التأهل منها إلى الدور ربع النهائي”.

وواصل “نتعامل بتركيز مع كل مباراة. لا يمكنني المخاطرة بخسارة أي مباراة. نحن نريد الفوز بكل مباراة نخوضها. لا نتعامل مع مباراة تشيلسي على أن خسارتها مقبولة لأنها في الكأس. سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق الفوز. كل مباراة نخوضها هي مهمة بالنسبة لنا”.

واستطرد كلوب “لا يمكننا القتال من أجل مباريات الكأس أكثر مما نفعل بالفعل. نريد الوصول للنهائي والفوز باللقب. ليس معنى الخسارة أمام واتفورد، أننا سنسمح بخسارة مباراة أو اثنتين إضافيتين”.

وأتم “نواجه تشيلسي بكل قوتنا، ثم نخوض مواجهة بورنموث بكل قوتنا، ثم نفس الأمر مع أتلتيكو مدريد. نريد أن نفوز بكل مباراة نخوضها. هذا ما سنحاول فعله أمام تشيلسي”.

ويستعد ليفربول لملاقاة تشيلسي في كأس إنجلترا يوم الثلاثاء، قبل مواجهة بورنموث في أنفيلد ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وذلك قبل محاولة تفادي توديع دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه، حين يستضيف أتليتكو مدريد في إياب دور الـ16 من المسابقة منتصف الأسبوع المقبل، بعد الخسارة بهدف في الذهاب.

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