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نقل رحلات الخطوط الأفريقية من مطار معيتيقة إلى مصراتة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات:

قررت شركة الخطوط الأفريقية نقل رحلاتها إلى مطار مصراتة من مطار معيتيقة، بعد تعرض الأخير لقصف جوي في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن القرار بسبب ما تعرض له مطار معيتيقة من «اعتداءات وقصف متكرر غير مبرر».

وفي الساعات الأولى من اليوم تم تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي إلى إشعار آخر، بعد استهداف المطار ومحيطه بقصف صاروخي من قوات القيادة العامة، وفق ما أعلنت صفحة عملية بركان الغضب.

فيما أعلنت شركة الخطوط الأفريقية إصابة إحدى طائراتها الرابضة بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس خلال القصف الجوي.

وقال الناطق باسم الخطوط الأفريقية، عمران الزبادي إن «طائرة إيرباص 320 تابعة للشركة أصيبت بمطار معيتيقة بشظايا».

ولفت الزبادي إلى أن «مهندسي الصيانة قائمون على تقييم الأضرار لمعرفة إمكانية صيانتها داخل ليبيا من عدمها»، مشيرا إلى أنه لا توجد أضرار بشرية بالنسبة للشركة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • – يجب اقفال مطار مصرانة ومطار زوارة باي وسيلة – ومحاسبة ادارات المصارف هناك .
    هذه المطارات على حسب المعلومات التي وردت للامن القضاءي الليبي في صفحات وصور توكد وجود عمليات تهريب للمجرمين ومرتكبي الجراءم – وكذلك منفذ رءيسي لتهريب الاموال الأجنبية والليبية والمخدرات وحبوب الهلوسة الآي انتشرت موخرا في المطاعم والمقاهي وعمليات التهريب . بين قطر وتركيا وبعض الدول الأوروبية وتونس – وجلب الأتراك واليهود الى ليبيا – ومحاولة تدمير موسسات العامة للعاصمة طرابلس الليبية .
    واستغلال موارد القطاعات العامة الى استثمارات راسمالية خاصة بأفراد (( تجار الأزمات والحروب )) –
    حتى الأمانة العامة الليبية الصحة أعلنت ان معظم الأمراض التي تأتي لليبيا سببها الرءيسي هو الاستيراد الغير مراقب والغير قانوني – وعدم نظافة العمالة القادمة من الخارج والغش في المحلات التجارية سواء الاغذية او الأدوية او التجارات الاخرى . بدون تأمين او ضمانات – وهذا السبب محاولات عرقلة الطيران المدني الليبي بالعمل بصورة طبيعية في مطارات طرابلس العاصمة ومطار سبها الدولي . ولفت الانتباه للمواطنين بمطار مصراتة بوابة دخول اليهود الليبيين والمرتزقة .

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  • —-الى الان لم يعرف الفاعلين – لاحول ولا قوة الا بالله – شغلتهم الحياة الدنيا والاموال واللهث وراء المادة / وتركوا بيوت الله فارغة – وما الظالمين من ناصرين . اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا –
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