العلاقة بين استقالة سلامة والإخوان

ايوان ليبيا – وكالات:

اعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طارق الجروشي، أن طلب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إعفاءه من مهامه لأسباب صحية، غير مقنع.

ورأى الجروشي في تصريح نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن سلامة استقال على خلفية الضغوط التي تحدث عنها سابقا، وهي أن دولا راعية للإخوان المسلمين وعلى رأسها تركيا وقطر وبريطانيا تعمل على تمويل الإخوان لإيصالهم إلى السلطة في ليبيا.

وأوضح الجروشي أن هذه الضغوطات دفعت سلامة لتقديم الاستقالة، بعد أن ضيقت تلك الدول على المبعوث الأممي ليحصلوا منه على أكبر قدر ممكن من السلطة للإخوان.

وذكر أن سلامة قال خلال زيارته الأخيرة إلى بنغازي، أن “هناك خلف الكواليس دول ضاغطة ولديها مصالح وليس هناك معادلات سياسية، هناك مصالح تتقاطع، هناك ضغط يمارس علينا وضغط كبير جداً”، مؤكدا أن هذه الضغوط دفعت المبعوث الأممي إلى تقديم استقالته.

ولفت إلى أن مجلس النواب سيناقش استقالة سلامة في جلسته المنعقدة في مدينة بنغازي وفي حال قبولها سيطالب المجلس بأن يكون هناك مندوب دولي “نزيه وعادل”.

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