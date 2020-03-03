السعودية توصي مواطنيها بعدم السفر إلى ألمانيا وفرنسا بسبب كورونا

أوصت السعودية مواطنيها بعدم السفر إلى ألمانيا و فرنسا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الصحة السعودية أوصت من قبل بعدم السفر قدر الإمكان إلى إيطاليا واليابان بسبب الفيروس.

وأوقفت المملكة قبل عدة أسابيع السفر إلى الصين، بؤرة انتشار فيروس “سارس-كوف-2”.

وكانت السعودية أعلنت أمس الإثنين تسجيل أول إصابة ب كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة إن المريض سعودي وصل من إيران عبر البحرين. وقررت السلطات الأمنية السعودية اليوم الثلاثاء منع دخول أي خليجي قام بزيارة دولا موبوءة بفيروس كورونا الجديد، إلا بعد مضي 14 يومًا متصلة من وصوله إلى بلده. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” اليوم عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية القول إن “المملكة اتخذت إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية، تجاه الأشخاص الذين زاروا دولا موبوءة بفيروس كورونا .” وقررت السعودية قبل أيام قليلة تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، ضمن إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا . وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية يوم الخميس الماضي القيام بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد أربع مرات يوميا لضمان سلامة قاصديه. أوصت السعودية مواطنيها بعدم السفر إلى ألمانيا و فرنسا ، ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” اليوم عن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني قوله إنه يتم “رفع 13500 سجادة يوميًا من الأماكن المخصصة للصلاة، وغسل الأماكن وتعقيمها”.

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