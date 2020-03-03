بليحق: مجلس النواب أرسل برقية احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصريحات الأخيرة لمبعوثه لدى ليبيا

بنغازي 03 مارس 2202 (وال)- صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي السيد عبد الله بليحق اليوم الثلاثاء، إن المجلس قرّر إرسال برقية احتجاج وشجب للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصريحات الصحفية الأخيرة لمبعوثه إلى ليبيا السيد غسان سلامة.

وقال بليحيق – لوكالة الأنباء الليبية – إن المجلس ندّد تصريحات غسان سلامة الأخيرة، خاصة بأنه يمثل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولم يصدر عنه أي موقف تجاه هذه التصريحات غير المقبولة، وبذلك علقت جلسة اليوم.

وأضاف بليحق أن المجلس استأنف جلسته الرسمية المنعقدة اليوم الثلاثاء في مقره ببنغازي، برئاسة معالي النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور أحميد حومه، حيث تم خلال الجلسة مناقشة المسار السياسي للحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تدخلات البعثة الأممية والتجاوزات الأخيرة للمبعوث الأممي لدى ليبيا تجاه مجلس النواب. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

واضاف بليحق بأنه بعد مداولة هذا البند ومناقشة الخطوات القادمة لمجلس النواب تجاه الحوار السياسي من اجل انهاء الأزمة الليبية، وايضا تجاوزات البعثة الأممية

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