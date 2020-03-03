قرعة دوري الأمم الأوروبية – كرواتيا وفرنسا والبرتغال سويا.. مجموعات نارية في المستوى الأول

يشارك 55 منتخبا أوروبيا في النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية والتي تقام بين عامي 2020 و2021.

تقسم المنتخبات المشاركة على 4 مستويات وفقا لتصنيفهم على مستوى القارة الأوروبية.

وحاز منتخب البرتغال على لقب النسخة الأولى من البطولة على حساب هولندا في المباراة النهائية.

ولم تُحدد بعد مكان إقامة المرحلة النهائية من البطولة، والتي يلتقي فيها أبطال المجموعات الأربعة الأولى من المستوى الأول.

إيطاليا تلتقي مع هولندا، فيما يخوض كل من بلجيكا وإنجلترا مواجهة قوية في المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة الأبرز، إذ يلتقي أطراف نهائي يورو 2016 وكأس العالم 2018 سويا، بينما نشاهد مواجهة مشتعلة بين ألمانيا وإسبانيا.

إليكم ترتيب المجموعات في المستويات الأربعة.

المجموعة الأولى: بولندا – البوسنة والهرسك – إيطاليا – هولندا

المجموعة الثانية: إيسلندا – الدنمارك – بلجيكا – إنجلترا

المجموعة الثالثة: كرواتيا – السويد – فرنسا – البرتغال

المجموعة الرابعة: ألمانيا – أوكرانيا – إسبانيا – سويسرا

المجموعة الأولى: رومانيا – إيرلندا الشمالية – النرويج – النمسا

المجموعة الثانية: إسرائيل – سلوفاكيا – إسكتلندا – التشيك

المجموعة الثالثة: المجر – تركيا – صربيا – روسيا

المجموعة الرابعة: بلغاريا – جمهورية إيرلندا – فنلندا – ويلز

المجموعة الأولى: أّذربيجان – لوكسمبورج – قبرص – مونتينجرو

المجموعة الثانية: أرمينيا – أستونيا – مقدونيا – جورجيا

المجموعة الثالثة: مولدوفا – سلوفينيا – كوسوفو – اليونان

المجموعة الرابعة: كازاخستان – ليتوانيا – بيلاروسيا – ألبانيا

المجموعة الأولى: مالطة – أندروا – لاتفيا – جزر الفارو

المجموعة الثانية: سان مارينو – ليشتنشتاين – جبل طارق

الجولة الأولى: 3-5 سبتمبر 2020

الجولة الثانية: 6-8 سبتمبر 2020

الجولة الثالثة: 8-10 أكتوبر 2020

الجولة الرابعة: 11-13 أكتوبر 2020

الجولة الخامسة: 12-14 نوفمبر 2020

الجولة السادسة: 15-17 نوفمبر 2020

النهائيات: 2-3 و6 يونيو 2021

تصفيات يورو 2024: 24-25-28-29 مارس 2022.

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