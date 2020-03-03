الإمارات تُعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

أبو ظبي 03 مارس 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة – بحسب وكالة الأنباء الإماراتية – أنه تم رصد الحالات من خلال التقصي النشط والمستمر، لافتة إلى أنها شملت شخصين من روسيا، وشخصين من إيطاليا، وشخصًا من ألمانيا، وشخصًا من كولومبيا.

وأضافت الوزارة أنه تم التعرف عليهم؛ من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات مسبقًا.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها في الإمارات 27 حالة، شُفيت منها 5 حالات أعلن عنها مسبقًا، بحسب ما ذكرت وكالة “وام”.

وأكدت الوزارة أن الحالات التي تم رصدها في حالة صحية مستقرة، وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وقالت الوزارة إنه تم فحص جميع المتواجدين في الفندقين؛ قيد الحجر الصحي، والسماح للأشخاص غير المخالطين بصورة مباشرة مع اللاعبين والفرق الفنية والإدارية بمغادرة الفندق، بعد أن تم فحصهم والتأكد من سلامتهم.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعادة فحص المحجور عليهم صحيًا، للتأكد من سلامتهم، كما سيتم إجراء عمليات التطهير والتعقيم لجميع المباني والأدوات والمركبات المستخدمة.

وأكدت الوزارة أنها “تلتزم مبدأ الشفافية في تعاملها مع جميع الحالات الخاصة بفيروس “كورونا” المستجد، وأنه منذ ظهور الوباء في الصين، تكاثفت جهود جميع الجهات المعنية في الدولة، لرصد ومتابعة انتشار الفيروس داخل الدولة، والتعامل معها وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع”.

وأشارت الوزارة إلى أنها اتبعت إجراءات احترازية، منها عزل المصابين أو من يُشتبه به عن أفراد المجتمع في غُرف العزل الصحي، التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة، حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية، ويتم فيها إتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى. (وال- أبو ظبي) ر ت

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