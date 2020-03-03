6 إصابات بفيروس كورونا في أبوظبي فى سباق طواف الإمارات

أعلنت وزارة الصحة الإمارات ية الثلاثاء تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لأشخاص من جنسيات مختلفة احتكوا بحالتين تم تشخيصهما خلال سباق طواف الإمارات الذي تم إلغاء آخر مرحلتين منه.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن المصابين هم روسيان وإيطاليان وألماني وكولومبي “تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات “.

وحصلت عملية الالغاء بعد تشخيص إصابة فنيين من أحد الفرق المشاركة، ما دفع السلطات إلى وضع عشرات المتسابقين والفنيين وغيرهم في حجر صحي في فنادق ب أبوظبي .

وسُمح لأفراد بعض الفرق بالمغادرة، لكن العديد من الأشخاص لا يزالون قيد المراقبة.

وارتفع عدد الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 27 بينهم خمس حالات أعلنت السلطات شفاءها. واتخذت السلطات إجراءات احترازية عديدة آخرها تعليق الدارسة في المدارس والمؤسسات التربوية الأخرى الحكومية والخاصة لمدة أربع أسابيع ابتداء من الأحد المقبل.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا