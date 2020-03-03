الرئيس السيسي يعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات القوات المسلحة

القاهرة 03 مارس 2020 (وال)- عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا ضمن قيادات القوات المسلحة، أطلع خلاله على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

وبحسب وكالة الأنباء الشرق الأوسط، فقد حضر الاجتماع الموسع، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع؛ على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية في أنحاء الجمهورية، والتدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة لملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد خاصة في شمال سيناء. (وال- القاهرة) ر ت

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