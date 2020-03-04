الناتو يرغب في خفض قواته في أفغانستان من 16 ألفا إلى 12 ألف جندي

صرح الأمين العام ل حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج لقناة “زد دي إف” الألمانية أمس الثلاثاء بأن الناتو يريد خفض عدد جنوده في أفغانستان بشكل كبير من 16 ألفا إلى 12 ألف جندي.

وكانت الولايات المتحدة وقعت مع حركة طالبان يوم السبت الماضي، اتفاق إحلال السلام في أفغانستان ، بحضور شخصيات من عدة دول، وذلك عقب تهدئة لمدة سبعة أيام أعلنتها واشنطن وطالبان بعد 18عامًا من الحرب.

وقال الأمين العام ل حلف شمال الأطلسي في بروكسل “الطريق إلى السلام سيكون طويلاً وصعبًا وبالتالي سيكون كل ما نفعله في أفغانستان معتمدًا على الظروف”.

وأكد “علينا أن نشهد وفاء طالبان بالتزاماتها بموجب الاتفاق”.

ووفقًا للإعلان المشترك بين أمريكا وطالبان، ستشهد الخطوة الأولية خفض الولايات المتحدة عدد قواتها في أفغانستان من المستوى الحالي البالغ حوالي 13 ألفا إلى 8600 جندي في غضون 135 يومًا.

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