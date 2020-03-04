اخبار

ترامب يعلن المواجهة : سأناظر أي مرشح ديمقراطي بكل سرور

تم النشر منذُ 8 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتطلع لإجراء مناظرات في وقت لاحق من العام الجاري مع المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة، بغض النظر عن هوية المرشح الذي سيتأهل من الانتخابات التمهيدية ويفوز بترشح الحزب الديمقراطي.
وصرح ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض “سأواجه أي شخص”.
وأكد ترامب أنه سيناظر “أي مرشح منهم” وأضاف سريعًا وهو يضحك “بكل سرور”.
وتشهد الولايات المتحدة اليوم، ما يعرف بالثلاثاء الكبير، حيث تجرى الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الديمقراطي للسباق الرئاسي، في 14 ولاية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك