إصابة جنديين ألمانيين في إطلاق نار بطريق الخطأ في العراق

أعلنت قيادة عمليات الجيش الألماني في مدينة بوتسدام اليوم الثلاثاء إصابة جنديين ألمانيين في العراق جراء إطلاق نار بطريق الخطأ.

وأوضحت القيادة أن الحادثة وقعت أثناء تنظيف بندقية أحد الجنود في مقر إقامته في معسكر التاجي، عندما خرجت طلقة من البندقية جي 36 فأصابت الجنديين في الساق.

وأضافت القيادة أن “الجنديين المصابين أُجْرِيَتْ لهما إسعافات طبية فورية وهما يخضعان حاليًا للرعاية الطبية، وقد تم إخطار ذويهما”.

ويشارك الجيش الألماني في مهمة الحرب على تنظيم داعش الإرهابى، ويضطلع الجنود الألمان في العراق بمهام من بينها تدريب القوات المسلحة العراق ية وذلك في إطار إسهام ألمانيا في تحقيق الاستقرار في البلاد.

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