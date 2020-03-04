إيران تعلن عن 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إيران عن 11 وفاة جديدة جرّاء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية، ما يرفع إجمالي حصيلة ال وفيات جرّاء المرض في الجمهورية الإسلامية إلى 77.

وقال نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارته حول كوفيد-19 “وفقا لآخر الأرقام هناك 835 مصابًا إضافيًا”.

وأعلن في تصريحات بثّها التلفزيون الرسمي “للأسف هناك 11 وفاة جديدة : مع هذا الرقم وصلنا إلى 2336 حالة مؤكدة و77 وفاة”.

وعدد 825 هو أعلى معدل يومي تكشفه السلطات منذ الإعلان رسميًا عن أول حالة في 19 فبراير.

وظهر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي على التلفزيون ال إيران ي يزرع ككل سنة بمناسبة اليوم ال إيران ي للشجرة. وقال مرتديا قفازات للحماية “يجب تطبيق توصيات الحكومة تفاديًا لانتشار الوباء”. ووفقا لحسابه على تويتر أعلن خامنئي أن الفيروس “انتشر في دول عديدة. … قادتنا السياسيون أبلغوا (الناس بالفيروس) بصدق وشفافية منذ اليوم الأول” في حين “سعت دول تفشى فيها الوباء على نطاق أكبر إلى التستر على ذلك”. وأضاف على حسابه على تويتر “بالتأكيد نتوسل إلى الله لشفاء المرضى في هذه الدول أيضًا”. ولاحقا، اعلنت الوكالة الرسمية لمجلس الشورى ان خامنئي اصدر مرسوما يسمح، بشكل استثنائي، بالموافقة على الموازنة بدون نقاش أو تصويت في البرلمان. لم يعد المجلس يجتمع بسبب الوباء الذي أصاب أربعة نواب على الأقل وعدة مسئولين كبار آخرين. وآخر المصابين بالوباء بيرحسين كوليواند، رئيس جهاز الطوارئ الوطني، حسبما صرح متحدث باسم الخدمات لوكالة فرانس برس الثلاثاء. ونفت إيران السبت معلومات لبي بي سي مفادها أن الفيروس خلف 200 وفاة في إيران ووصفتها بأنها أنباء كاذبة. واتهمت الولايات المتحدة ومنظمة “مراسلون بلا حدود” إيران بإخفاء معلومات عن الوباء.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا