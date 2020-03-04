لامبارد: فخور بما حققناه أمام ليفربول الذي لا يُصدق

وقال لامبارد عقب المباراة: “أنا فخور جدا، ليفربول أفضل فريق في الدوري وما يحققه لا يُصدق”.

وأكمل “لذا بالنسبة لنا أن نقدم أداء جيدا فهو شيء خاص جدا، ومازال أمامنا طريق طويل للتحسن لكن يجب علينا الاحتفال بمثل تلك اللحظات”.

وعن عودة كيبا لحراسة المرمى في المباراة بعدما غاب عن المشاركة في اللقاءات الأخيرة قال: “أنا سعيد جدا لأجله، ليس من السهل أن تجلس على مقاعد البدلاء خاصة إن كنت حارس مرمى”.

وأتم “لكنه قام بأكثر من تصدي بشكل جيد وأظهر شخصية رائعة ولعب جيدا”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا