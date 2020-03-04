إلغاء أو تأجيل أحداث اقتصادية وفنية ورياضية في الخليج مع انتشار كورونا

صدرت قرارات إما بإلغاء أو تأجيل أحداث اقتصادية وحفلات موسيقية وأحداث أخرى مهمة في دول خليجية، فيما كثفت السعودية إجراءات الفحص الصحي مع تفشي فيروس كورونا في منطقة الخليج.

واكتُشفت إصابة ما لا يقل عن 2476 شخصا بالفيروس في منطقة الخليج، معظمهم في إيران، حيث أودى المرض بحياة 77 شخصا، كما أعلنت بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط عن حالات إصابة.

وفي الإمارات، وهي مركز للسياحة والأعمال، ألغي مهرجان ألترا للموسيقى الإلكترونية الذي كان مقررا تنظيمه في الخامس والسادس من مارس في ساحة دو أرينا التي تتسع لنحو 25 ألف شخص بأبوظبي، كما ألغي حفل (ميوزيك بانك) لموسيقى البوب الكورية، والذي كان مقررا إقامته يوم 21 من هذا الشهر في ساحة كوكاكولا أرينا دبي التي تتسع لنحو 17 ألف شخص.

وأشار منظمو مهرجان ألترا، الذي كانت ستشارك فيه فرقة (ميجر ليزر) للموسيقى الإلكترونية ومنسق الأغاني أفروجاك، إلى قيود على السفر فرضتها بعض البلدان وشركات الطيران في ظل الانتشار السريع للفيروس.

وقالت الشركة المنظمة لحفل (ميوزيك بانك)، إن قرار الإلغاء جاء بسبب انتشار الفيروس في كوريا الجنوبية وغيرها.

والمؤتمرات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية من عوامل الجذب الرئيسية للزوار الأجانب في الإمارات، التي أعلنت رصد 27 حالة إصابة ب فيروس كورونا . وقال منظمو معرض (آرت دبي) الدولي للفنون، إنه تقرر أيضا إرجاء المعرض الذي كان مقررا إقامته من 25 إلى 28 مارس. كما تقرر أيضا إرجاء منتدى للمرأة ومهرجان لليوجا في أبوظبي وإلغاء المهرجان الهندوسي في دبي. وأرجأت أبوظبي الجولة الافتتاحية للبطولة العالمية لسباق الثلاثي للعام الحالي التي كانت مقررة في مطلع الأسبوع المقبل. وقال مغني الراب الأمريكي راس، إن حفله الذي كان سيقام في 27 مارس في دبي تأجل إلى نوفمبر تشرين الثاني بسبب تفشي الفيروس. وذكرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية في بيان مساء الثلاثاء، أنه تقرر “تعطيل جميع طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة كافة على مستوى الدولة بدءا من يوم الأحد المقبل ولمدة 4 أسابيع”. وأضافت الوزارة في بيانها، أنه “بموجب هذا القرار، فقد تم تقديم عطلة الربيع لطلبة المدارس التي كان من المزمع البدء بها في 29 مارس الجاري حتى 12 أبريل المقبل، وعوضا عن ذلك تبدأ يوم الأحد المقبل”. وقال منظمون لرويترز، إن مؤتمر ومعرض عمان للنفط والطاقة الذي كان مقررا إقامته في السلطنة في مارس أُرجئ إلى سبتمبر. وأعلنت سلطنة عمان يوم الثلاثاء، عن ست حالات إصابة جديدة ب فيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات إلى 12 حالة. وألغت قطر معرضا للدفاع، وأرجأت البحرين مؤتمرين للنفط والغاز من الشهر الجاري إلى النصف الثاني من العام. وقالت وزارة الصحة السعودية يوم الثلاثاء، إنه يجري فحص من يدخلون المملكة برا بمن فيهم القادمون من الجسر الذي يربط بينها وبين البحرين. وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تأجيل دورته الافتتاحية التي كان من المقرر إقامتها في جدة ثاني أكبر مدن السعودية. وذكر المهرجان في بيان نشره على موقعه، أنه “يتوجب علينا جميعا مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وألا نتوانى في دعم وتلبية الجهود والإجراءات المفروضة استجابة لكبح انتشار الفيروس عالميا”. كما تأجل سباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة إلى أجل غير مسمى بسبب تفشي كورونا عالميا. وأرجأت الكويت دورة الألعاب الخليجية من أبريل نيسان إلى ديسمبر، كما أغلقت حديقة الحيوانات. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية يوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة أصدرت تعليمات للمقاهي بالامتناع عن تقديم الأرجيلة (الشيشة).

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