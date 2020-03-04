وفاة 13 شخصا وفقدان 45 جراء هطول غزير للأمطار في البرازيل

لقي 13 شخصا حتفهم، وفُقد 45 آخرون، نتيجة لهطول غزير للأمطار في منطقة بايشادا سانتيستا الساحلية بجنوب البرازيل، حسبما أفادت السلطات في ولاية ساو باولو الثلاثاء.

واضطر نحو 200 شخص إلى ترك منازلهم في بلدة جواروجا، وفقا لما ذكرته هيئة الدفاع المدنية في ساو باولو في بيان، مضيفة أنه تم توفير 4.6 طن من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك حشوات الأسّرة (المراتب) والبطانيات والأغذية والمياه النظيفة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن هطول الأمطار في المنطقة منذ مطلع الأسبوع تجاوز القدر المتوقع للشهر كله في مارس.

يشار إلى أن الفترة من ديسمبر حتى أبريل تشهد أكبر معدل لتساقط الأمطار في جنوب البرازيل.

ولقي عشرات الأشخاص حتفهم جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية منذ مطلع العام الجاري.

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