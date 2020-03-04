الإعلام الحربي يؤكد تحرك ضباط أتراك تجاه مصراته

ايوان ليبيا – وكالات:

أكدت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة، صباح اليوم الأربعاء، أن عناصر تابعة لقوة الردع، تقوم بحملة اعتقالات وخطف لعدد من المدنيين والنُشطاء المُؤيدين للجيش الليبي داخل مدينة طرابلس.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي، في منشورين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، أن عدداً من الضباط أتراك الجنسية والذين تم استهداف مواقعهم في وقتٍ سابق من قبل الجيش الليبي ؛ يتحركون باتجاه مدينة مصراته، بحسب عمليات الرصد والتحري والمتابعة داخل قاعدة معيتيقة العسكرية.





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