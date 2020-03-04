حقيقة تسمية سفير في سوريا

ايوان ليبيا – وكالات:

نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، صباح اليوم الأربعاء، ما تم تناقله من أنباء تتحدث عن تسمية سفير لليبيا بالجمهورية العربية السورية، واصفة إياه بـ “الشائعات”.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، أن إجراءات تعيين السفراء تخضع لمعايير محددة وإجراءات تمر عبر وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، من ثم يتم التصويت عليه في مجلس النواب، وفق ما أفادت الوزارة.





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