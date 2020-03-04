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الخارجية الليبية تنفي تعيين سفيرا لليبيا لدى سوريا

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

دمشق 04 مارس 2020 (وال) – نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، كل الشائعات التي تتحدث عن تسمية سفير لليبيا بالجمهورية العربية السورية.

وأفادت الوزارة في توصيح لها، إن إجراءات تعيين السفراء، تخضع لمعايير محددة وإجراءات تمرّ عبر وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من ثم يتم التصويت عليه في مجلس النواب.

وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت أخبار تفيد أن الحكومة الليبية، قد أعلنت تسمية من سيكون سفيرا لليبيا في الجمهورية السورية. (وال – دمشق) 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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