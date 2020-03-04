92 دولة تقيد دخول الوافدين من كوريا الجنوبية

يزداد عدد الدول التي تقيد دخول الوافدين من كوريا الجنوبية لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الخارجية في سول اليوم الأربعاء أن 92 دولة فرضت قيودا على دخول الوافدين من كوريا الجنوبية اعتبارا من الساعة 9:00 صباح اليوم بزيادة دولة عن اليوم السابق.

وشددت قطر وفنزويلا من إجراءات الدخول للوافدين من كوريا الجنوبية ، وانضمت بوروندي إضافيا إلى القائمة، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وكانت قطر تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على المسافرين القادمين من كوريا الجنوبية والصين وإيران وايطاليا، غير أنها شددت من إجراءاتها الاحترازية من خلال حظر دخولهم.

وقررت 54 دولة أخرى ومنطقة – بما في ذلك الصين – تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين إليها من كوريا الجنوبية ، ودعت الوزارة إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات مفرطة.

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