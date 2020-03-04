بايدن يفوزعلى ساندرز في انتخابات تكساس التمهيدية للديمقراطيين

أظهرت استطلاعات وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح جو بايدن بال انتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي في ولاية تكساس، محققا انتصارا مهما على بيرني ساندرز منافسه الرئيسي للفوز بترشيح الحزب في المعركة الرئاسية.

وحسمت نتيجة انتخابات تكساس.aspx’> انتخابات تكساس ، حيث كانت الاستطلاعات تشير إلى تقدم اليساري ساندرز ، فوزا كبيرا ل بايدن في انتخابات “الثلاثاء الكبير” التي شملت 14 ولاية.

ومع 228 مندوبا، تمنح تكساس ثاني أكبر عدد مندوبين بعد كاليفورنيا التي لم تظهر نتائجها بعد.

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